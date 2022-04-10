12 جمعية خيرية بمنهجية التأثير الاجتماعي

تتجه نحو 12 جمعية خيرية سعودية، من خلال رؤية المملكة 2030 نحو الاستدامة التنموية في جميع المجالات، ومن أبرزها القطاع غير الربحي، بهدف تحقيق استدامة تنموية تحقق الأهداف والغايات، ويأتي ذلك بتحقيق من خلال قياس الأثر، الذي يرسم المنهج الصحيح، وذلك بتأسيس وحدات لقياس وإدارة الأثر «التأثير الاجتماعي» Social impact، وفقًا لمهنجية بريطانية «تطبق لأول مرة في السعودية »، وتعمل على تتبع وإدارة الأثر ووضع منهجية للتطبيق تضمن سهولة وتحقيق الأهداف.

28 جهة

وأوضح المدير التنفيذي للجهة الخيرية للمشروع والمعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يوسف الناصر لـ«دوت الخليج»، أن المشروع هو العملية التي يتم من خلالها التعرف على درجة فاعلية التنفيذ ومدى التأثير الذي أحدثه من خلال عملية قياس موضوعية للنتائج والمخرجات، وتأثير ذلك على المستفيدين. وأضاف أن الوحدة، تقدم المساعدة في فهم التبعات الاجتماعية الإيجابية والسلبية لأي مبادرة أو نشاط تقوم فيه الجمعية بتنفيذه، وبالتالي القدرة على تعديله، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الآثار السلبية الناتجة عن أعمال الجمعية، مبينًا أن المنظمات الخيرية المتقدمة للبرنامج نحو 28 جهة، وجرى ترشيح وتأهل نحو 12 الأعلى في معايير التقييم، وهي الباكورة الأولى في السعودية.

3 آليات

وأبان المدرب في البرنامج المهندس حسن والبي، أن آليات الجمعيات الخيرية، تعتمد على 3 آليات، وهي: تحديد الاحتياجات «فقر، بطالة، رعوية، تنموية»، وصناعة المبادرات والبرامج، وقياس الأثر، لافتًا إلى أن هناك ضعفًا شديدًا في قياس الأثر في السعودية، وقد يكون من بين البرامج التي تمتد لأعوام عديدة، وتستنزف ملايين الريالات، بيد أنه فعليًا ليس هناك تقديم أي خدمة إضافية أو إقامة إضافية للمستفيدين، لافتاً إلى أن البرنامج يؤكد إيقاف البرامج التي لها أثر، واستمرارية المشاريع المؤثرة، وتعزيزه ليتحول إلى ولادة لمشاريع الأخرى، مع التأكيد على التدريب على رأس العمل.

أهداف المشروع

01 تأسيس وحدات لإدارة وقياس الأثر في المنظمات غير الربحية.

02 - تعزيز التنمية المستدامة للمشاريع الوطنية والقطاع غير الربحي.

03 - تمكين وتأهيل الكوادر البشرية في جوانب إدارة الأثر وقياسه.

الجمعيات الخيرية

01 - الفضول الخيرية.

02 - الحليلة للخدمات الاجتماعية والتنموية.

03 - فتاة الأحساء التنموية الخيرية.

04 - مكافحة السرطان الخيرية «تفاؤل».

05 - الأشخاص ذوي الإعاقة

06 - الجمعية الخيرية لتيسير الزواج

07 - تحفيظ القرآن الكريم

08 - الرميلة الخيرية

09 - الكلابية الخيرية للخدمات الاجتماعية

10 - المواساة الخيرية

11 - تنمية المجتمعات الريفية بالرياض.

12 - توافق للإصلاح الأسري