عاجل | 12 شهرا لتحسين محتوى المواقع الحكومية

علمت «دوت الخليج» أن هيئة الحكومة الرقمية تعتزم الاستعانة بشركات مختصة لتحسين جودة المحتوى في المواقع الحكومية، التي ستسهم في تحسين نوعيات المحتوى المنشور من خلال معايير فنية وتحريرية معتمدة إضافة إلى تحسين مكانة المواقع في نتائج محركات البحث من خلال تعديل الأخطاء الفنية في الموقع والمتوافقة مع معايير محركات البحث، فيما حددت الهيئة مدة تنفيذ عقد المشروع بـ12 شهراً.

قياس أداء

وتمهد هيئة الحكومة الرقمية الطريق للجهات الحكومية، لتوفير خدمات رقمية ذات جودة وكفاءة عالية تسهم في رفع العوائد الاستثمارية والرفع من قيمة الاقتصاد الوطني، والعمل على قياس أداء الجهات الحكومية وقدراتها في مجال الحكومة الرقمية، لتحقيق رضا المستفيد.

جودة الخدمات

وصدر قرار مجلس الوزراء رقم (418) في 1442/07/25 بالموافقة على تنظيم هيئة الحكومة الرقمية، والذي يعتبر نقلة نوعية نحو تعزيز الأداء الرقمي داخل الجهات الحكومية، والرفع من جودة الخدمات المقدمة وتحسين تجربة العملاء مع الجهات الحكومية، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

مهام هيئة الحكومة الرقمية

إقرار السياسيات والخطط والبرامج

اقتراح مشروعات الأنظمة واقتراح تعديل المعمول به منها

إعداد الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية والإشراف على تنفيذها

تنظيم أعمال الحكومة الرقمية وعمليات التشغيل والإدارة والمشاريع وتعميمها على الجهات ذات العلاقة

وضع المواصفات القياسية الخاصة بمنتجات الحكومة الرقمية

قياس أداء الجهات الحكومية وقدراتها في مجال الحكومة الرقمية ورضا المستفيد

متابعة التزام الجهات الحكومية

حوكمة أعمال السحابة الحكومية الرقمية

ترشيد تكاليف الخدمات الحكومية الرقمية

تقديم الاستشارات والخدمات للجهات الحكومية والقطاع الخاص

وضع المعايير الفنية لنماذج التحول الرقمي ومتابعة الالتزام بها

تقديم المساندة لتبني وتمكين التقنيات الحديثة

المساهمة في بناء القدرات الوطنية، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية

إجراء الدراسات والبحوث في مجال الحكومة الرقمية