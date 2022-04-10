5 أسباب لحرائق المستودعات أبرزها التمديدات

تمديد الكهرباء العشوائي
أكثر الأسباب التي تتسبب في الحرائق، لكثرة الالتماسات الكهربائية
السكن في الورشة أو المستودع
أغلب العمالة المخالفة تميل إلى طبخ الطعام في المستودعات، ويضعون خطة للهروب حال اندلاع حريق
تمديد الأنابيب الخاطئ وعدم وجود طفايات حريق
تمديد مواسير الأمن والسلامة بشكل عشوائي وغير صحيح، وتكون مجرد شكل ولا تعمل في حالات الحرائق
كثرة وجود المخلفات في المستودعات
عدم نظافة المستودع يُسرع من عملية انتشار النار
دمج ورشتين في ورشة واحدة مثل دمج معمل الإسفنج مع ورش المجالس العربية
أكثر الأماكن تكرارا للحرائق
01 المناجر
02 مستودعات الإسفنج
03 معامل البلاستيك
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