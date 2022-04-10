5 أسباب لحرائق المستودعات أبرزها التمديدات

باتت حوادث الحرائق في مستودعات حي الشفاء بجنوب غرب الرياض تثير حفيظة وتساؤلات سكان الحي، نظرا لتكرارها على مدي السنة. وفي وقت خلص رصد ميداني لـ«دوت الخليج» للمستودعات إلى غياب وسائل السلامة فيها، أكدت مصادر بلدية أن أكثر الأنشطة التي تتعرض للحرائق في المستودعات هي المناجر ومستودعات الإسفنج ومعامل البلاستيك. كما حددت 5 أسباب وراء تعرض تلك المستودعات للحرائق، كان من أبرزها التمديد العشوائي للكهرباء، وكثرة وجود المخلفات في المستودعات.

تمديد الكهرباء العشوائي

أكثر الأسباب التي تتسبب في الحرائق، لكثرة الالتماسات الكهربائية

السكن في الورشة أو المستودع

أغلب العمالة المخالفة تميل إلى طبخ الطعام في المستودعات، ويضعون خطة للهروب حال اندلاع حريق

تمديد الأنابيب الخاطئ وعدم وجود طفايات حريق

تمديد مواسير الأمن والسلامة بشكل عشوائي وغير صحيح، وتكون مجرد شكل ولا تعمل في حالات الحرائق

كثرة وجود المخلفات في المستودعات

عدم نظافة المستودع يُسرع من عملية انتشار النار

دمج ورشتين في ورشة واحدة مثل دمج معمل الإسفنج مع ورش المجالس العربية

أكثر الأماكن تكرارا للحرائق

01 المناجر

02 مستودعات الإسفنج

03 معامل البلاستيك