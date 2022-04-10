الدبابات الصحراوية فوضى وتهديد للسلامة

يُعد الاستثمار في الدبابات الصحراوية أحد الاستثمارات الواعدة في مجال الترفيه، ويتوسع بشكل كبير في عدد من المواقع البرية وأماكن النزهات في الرياض إلا أنه يعاني من سيطرة للعمالة المخالفة في ظل غياب التنظيم والرقابة، حتى باتت خطرًا يهدد سلامة مستخدميها خصوصًا الأطفال.

رصدت «دوت الخليج» خلال جولة ميدانية غياب أدوات ومتطلبات السلامة، والفوضى التي يتم فيها تأجير الدبابات الصحراوية في عدد من المواقع بمدينة الرياض، وقد تحدث عدد من المتنزهين عن وقوع حوادث كثيرة بسبب تهور بعض الشباب وعدم إجادة آخرين لقيادتها، إضافة إلى صغر حجمها وصعوبة رؤيتها من قبل قائدي المركبات.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الصحة العامة أصدرت دليلا خاصًا بالإجراءات الوقائية ومتطلبات السلامة للدبابات الصحراوية، استعرضت من خلاله متطلبات وأدوات السلامة لراكبي الدبابات الصحراوية وخطوات السلامة قبل وبعد ركوب وقيادة الدبابات من أجل توفير بيئة آمنة وخالية من المخاطر والحد من الإصابات المرتبطة بها.

متطلبات وأدوات السلامة

البدلات المخصصة للقيادة والتي تشمل بنطلونات مبطنة بواقٍ للأفخاذ والساقين لأنها تحمي الراكب عند السقوط وتقاوم حرارة محرك الدراجة.

قفازات لحماية اليدين.

خوذة حماية الرأس والوجه لتقليل ضرر الصدمات والحوادث (يجب تغيير الخوذة كل 5 سنوات أو عند تلفها) ويوجد نوعان للخوذة:

خوذة لكامل الوجه والرأس، والخوذة ذات الوجه المفتوح وهي أخف وزنا ويجب معها استخدام واقٍ للفم والعينين مع نظارة واقية للعين لحمايتها من الأتربة والغبار أثناء القيادة.

فحص ضغط الهواء للإطارات والتأكد من أن جميع الإطارات متساوية لتجنب عدم توازن المركبة، فحص حالة الدباب والتأكد من أنه لا يوجد خدش على الإطارات لتجنب تسرب الهواء وفحص العجلات والتأكد من ثباتها لتجنب فقدان السيطرة على المركبة.

سلامة الإطارات قبل الاستخدام

التأكيد على أهمية قراءة بطاقة المعلومات والإرشادات على الدبابات الصحراوية وفهمها قبل عملية التشغيل، والذي يوضح العمر المناسب للاستخدام والسرعات المحددة.

أهمية فهم الأطفال واتباعهم للإرشادات والتحذيرات المبينة في الدليل.

أهمية معرفة قدرة الطفل واستعداده لركوب الدباب (القدرة البدنية القدرة على اتباع الإرشادات وتطبيقها – تقدير خطورة الاستخدام الخاطئ/ غير السليم للدباب).

اختيار مساحات مخصصة ومناسبة وآمنة بعيدة عن الشوارع الرئيسية والطرق الوعرة وأماكن المشاة وخالية من التضاريس الخطرة.

أن تستخدم تحت إشراف الكبار الذين لديهم المعرفة بكيفية استخدام الدباب بطريقة آمنة لكل الفئات العمرية الأقل من 16 سنة.

عدم السماح بوجود ركاب آخرين خلف السائق للفئات العمرية الأقل من 16 سنة.

خطوات السلامة قبل ركوب «الدباب»

الكابلات (الأسلاك): تأكد من أنها موصولة بشكل صحيح وتعمل بشكل سلس ومغطاة من الخارج، الفرامل: تأكد من عملها بشكل ممتاز، ناقل الحركة: تأكد من إحكامه ووضعه بطريقة مناسبة وسهلة الوصول للقدم.

أدوات تحكم المركبة

مفتاح الإشعال: تأكد من عمله عن طريق فحصه بتشغيله وإيقاف تشغيله عند التحمية، مفتاح إيقاف المحرك: تأكد من إيقاف تشغيل المحرك، الأنوار: تأكد من أن جميع الأنوار/ المصابيح تعمل

الأنوار والمفاتيح

مستوى الزيت: فحص مستوى الزيت أثناء إيقاف تشغيل المحرك، البنزين: التأكد من امتلاء الخزان، التسريبات: التحقق من الوقود أو تسريب الزيت

القيام بالصيانة الدورية المناسبة مع توفر الأدوات اللازمة.

النفط والوقود