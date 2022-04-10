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12 مصلى لذوي الإعاقة

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تُقدم وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الرعاية الكاملة والخدمات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن من المُصلين والزوار للدخول والخروج من المسجد النبوي وإليه، وتسخير جميع الجهود لخدمتهم، من خلال توفير 1000 كرسي متحرك، و10 آلاف كرسي ثابت يومياً لخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تخصيص وتهيئة 12 مصلى لهم على مقربة من مداخل المسجد النبوي وساحاته، وذلك حرصاً على توفير أرقى الخدمات لأداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.

كما تُعنى إدارة الأشخاص ذوي الإعاقة في وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، بتجهيز المصليات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المسجد النبوي والساحات الخارجية، والتأكد من توفر الخدمات فيها للتسهيل عليهم وتعزيز الخدمات لهم، إضافة لمتابعة جاهزية غرفة الصم والبكم، ومراكز خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير مصاحف بلغة برايل لتسهيل القراءة عليهم.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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