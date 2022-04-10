12 مصلى لذوي الإعاقة

كما تُعنى إدارة الأشخاص ذوي الإعاقة في وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، بتجهيز المصليات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المسجد النبوي والساحات الخارجية، والتأكد من توفر الخدمات فيها للتسهيل عليهم وتعزيز الخدمات لهم، إضافة لمتابعة جاهزية غرفة الصم والبكم، ومراكز خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير مصاحف بلغة برايل لتسهيل القراءة عليهم.
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