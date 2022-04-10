شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس الشرقية تتهيأ لإجراء الاختبارات الفترية حضوريًا.. عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتهيأ مدارس تعليم المنطقة الشرقية لإجراء الاختبارات الفترية للطلاب والطالبات بمختلف المراحل الدراسية حضوريا داخل المدارس وذلك وفقا للتنظيمات المعتمدة في أداء الاختبارات.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص بأن هناك خطط إشرافية من خلال دور مكاتب التعليم لمتابعة سير الاختبارات حضوريا في جميع المدارس بما يضمن جودتها ومتابعة عملياتها في كافة المدارس.

كما نفذت الإدارة عدد من البرامج لتهيئة الطالب والطالبة وأولياء الامور لمرحلة الاختبارات عبر حزمة من البرامج الإرشادية في عملية الاستعداد والاستذكار للمواد الدراسية لمرحلة ماقبل وأثناء الاختبارات.

مثمنين دور أولياء الأمور والأسر لمشاركة التعليم في الاستعداد المثالي لفترة الاختبارات لتحقيق نواتج تعلم متميزة للطلاب والطالبات.