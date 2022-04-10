شكرا لقرائتكم خبر فرش 25 ألف سجادة بالمسجد النبوي وسطحه وساحاته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرشت جنبات وساحات المسجد النبوي بـ25,000 سجادة بمختلف المقاسات يجري تعقيمها وتعطيرها قبل وبعد كل صلاة بمعدل 10 مرات يوميا، وباستخدام 1850 لترا بأجود أنواع المطهرات والمعطرات الصديقة للبيئة.

ويمر غسيل السجاد النبوي بـ8 مراحل، وتستغرق عملية الغسيل والتعقيم والتطهير للسجادة الواحدة من 48 إلى 72 ساعة، ومن ثم إعادتها للمسجد النبوي.

ويعد سجاد المسجد النبوي من أفضل وأجود أنواع السجاد في العالم، ويصنع محليا وبشروط خاصة ومواصفات فنية دقيقة وبقياسات تتناسب مع أروقة مسجد رسول الله، وذلك حرصا من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لتقديم خدمات متكاملة للزوار والمصلين ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة، حيث تعنى إدارة متخصصة للسجاد تابعة للوكالة بتهيئة السجاد ووضع كل الترتيبات اللازمة لضمان تقديم أرقى وأجود الخدمات لزوار المسجد النبوي.

وأوضح مدير إدارة السجاد عبدالرحمن الأحمدي، أن الوكالة تسعى وتحرص على العناية والاهتمام بمسجد رسول الله من خلال تقديم خدمات متميزة وتأتي هذه الجهود ضمن الأعمال التطويرية التي تقدمها للارتقاء بالخدمات المبذولة في المسجد النبوي وتذليل العقبات كافة، وتسهيلا على الزائرين بما يتوافق مع خطة رئاسة الحرمين 2024.

كما أن السجاد يتميز بسماكته وقوته وتحمله للاستخدام الشديد، إضافة إلى كثرة صوفه الناعم وارتفاعه ووفرته وثبات لونه وعدم تأثره بالغسيل المتكرر، ومن مواصفاته الفنية يزن الوبر بمقدار 4000 جم وارتفاع خيوطه يصل إلى 14 ملم وإجمالي ارتفاع السجادة الواحدة يصل إلى 16 ملم.

ويصنع بالمملكة ويعد من السجاد السعودي الفاخر ذي الجودة العالية، الذي يتميز بتضمينه شريحة الكترونية على كل سجادة، حيث تتم قراءتها بوسائل RFID، والتي ترتبط بنظام الكتروني يحتوي على معلومات السجادة منذ صنعها واستخدامها وموقعها ومواعيد غسلها، وحصر أعداد السجاد وتعريف كل عينة بشكل منفرد من خلال طباعة بيانات الصنف على ترميز رقمي «باركود»، يتيح تتبع السجاد بكل سهولة ومعرفة التفاصيل الكاملة لعمليات تنقل السجاد داخل المسجد النبوي وساحاته.

وإيمانا بدورها المهم في خدمة المسجد النبوي وزواره، تعنى إدارة السجاد بالمسجد النبوي بالمحافظة على سلامة السجاد ونظافته من تعرضه للأمطار والغبار وتهيئة جميع المواقع في المسجد النبوي بالسجاد، كما ترش المعطرات والمعقمات قبل وبعد كل صلاة، فضلا عن الاهتمام والعناية الفائقة بالسجاد عبر 60 مضخة للتعقيم والتطهير، والمكانس الكهربائية واليدوية والبالغ عددها 250 مكنسة كهربائية ويدوية، وكنس السجاد 3 مرات باليوم، وينقل السجاد بـ20 مركبة مخصصة.

8 مراحل لغسيل سجاد المسجد النبوي:

