حجز موقف شرط لدخول سيارات المعتمرين لمركزية الحرم

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وأوضحت أنه تقرر السماح بدخول مركبات النقل الخاص «سيارات الأجرة» لإيصال المعتمرين المصرح لهم بالعمرة إلى مقر إقامتهم ودخول المنطقة المركزية في الحرم المكي.
وعن كيفية الوصول إلى المسجد الحرام أثناء القدوم للعمرة أو الصلاة خلال رمضان المبارك من دون حجز مسبق لوقوف المركبات الخاصة بمقر إقامة الزوار والمعتمرين بمركزية الحرم، أشارت إدارة المرور إلى أنه جرى تخصيص 5 مواقف آمنة للمركبات للقادم من خارج مكة المكرمة في مداخل العاصمة المقدسة، واستخدام حافلات النقل الترددي للحرم المكي، حيث يمكن الوصول إليها بسهولة من خلال مسح الباركود المحدد لكل موقف، وأهالي مكة المكرمة يمكنهم الوصول إلى المواقف والمحطات الداخلية وعددها 9.
في المقابل أكدت الإدارة العامة للمرور أنه لا توجد رسوم على المواقف المخصصة لوقوف مركبات المعتمرين المصرح لهم وأنها خدمة مجانية. كما حذرت من القدوم إلى مكة لأداء العمرة دون الحصول على تصريح، وأن غرامة المخالف تصل إلى 10 آلاف ريال.
شرط دخول المعتمرين بمركباتهم
- وجود حجز موقف خاص لمركباتهم في مقر إقامتهم
- إبراز ما يثبت ذلك
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