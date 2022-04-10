مكة تستقبل ضيوف الرحمن بالمنتجات المجانية

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وأوضح المدير التنفيذي للجمعية المهندس إحسان الريس، أن الجمعية تعمل في شهر رمضان لتوزيع تلك المنتجات لخدمة المصلين والمعتمرين، منها ما يخص البرامج التوجيهية وبث السنن النبوية، ومنها ما يخص الإطعام والسقيا من وجبات للإفطار والسحور، ومنها ما يخص تقديم الضيافة العربية الأصيلة واستقبال الوفود في مكاتب الجمعية القريبة من الحرمين الشريفين، ومنها ما يخص العناية بضيوف الرحمن من خدمات وهدايا ومنها ما يخص الوكالة في تنفيذ المناسك بالنيابة عن ضيوف الرحمن.
كما يعمل مجلس إدارة جمعية «هدية» على تمكين المتطوعين والمتطوعات للمشاركة في تقديم خدمات وبرامج الجمعية، سعيا في المشاركة لتحقيق مستهدف رؤية المملكة 2030، والوصول إلى مليون متطوع، ويشارك في تقديم خدمات الجمعية خلال شهر رمضان المبارك 550 مضيفا ومضيفة يعملون على خدمة المعتمرين والمصلين، والأسر المتعففة في نقاط اتصال الجمعية المختلفة.
خدمات الجمعية
- 45 نقطة اتصال لخدمة المعتمرين والمصلين
- 800 ألف وجبة إفطار للصائمين
- 4.8 ملايين صنف في وجبات الإفطار
- مليونا عبوة مياه زمزم ومياه صحية
- 200 ألف منتج إبداعي
- 74 ألف كفارة وصدقة لفقراء الحرم
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