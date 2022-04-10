مقرأة الحرمين.. تقنية عالمية لتعلم كتاب الله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم «مقرأة الحرمين» لتعليم القرآن الكريم وتلاوته بالمسجد الحرام خدماتها عالميا عبر الاتصال المرئي والمسموع على مدار الساعة لتبلغ فائدتها كل راغب في تعلم كتاب الله وحفظه على مستوى دول العالم. وبمتابعة من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تواصل «مقرأة الحرمين» نشاطها خلال رمضان المبارك الذي يشهد كثافة عالية بهدف تعلم القرآن الكريم بالقراءات العشر المتواترة بإشراف 29 مقرئا ومقرئة. ويأتي ذلك تعزيزا لرسالة الحرمين الشريفين في خدمة المسلمين في أنحاء المعمورة.



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