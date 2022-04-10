شكرا لقرائتكم خبر تمديد القبول ببرامج الدراسات العليا بجامعة بيشة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة بيشة أمس، عن تمديد فترة القبول في برامج الدراسات العليا المتاحة بالجامعة حتى نهاية الاثنين 25 / 04 / 2022. وأشارت إلى أن مدير الجامعة الدكتور محمد صفحي، وجه بتمديد فترة القبول لإتاحة المجال للراغبين في التقديم على برامج الدراسات العليا التي سبق الإعلان عنها، مؤكدة أهمية الالتزام بما جاء في دليل القبول، حيث يمكن الاطلاع على البرامج المتاحة، وشروط القبول من خلال زيارة الرابط https://www.ub.edu.sa/ar/dgs/Guides.aspx.



كانت هذه تفاصيل خبر تمديد القبول ببرامج الدراسات العليا بجامعة بيشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.