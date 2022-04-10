شكرا لقرائتكم خبر مضامير المشاة تستهوي كل الأعمار في رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استهوت مضامير المشاة والمتنزهات العامة بمدينة عرعر في أيام رمضان المبارك المواطنين والمقيمين، وذلك لممارسة رياضة المشي والجري والتنزه وقضاء أوقات ممتعة وسط اعتدال الأجواء.

ورصدت العدسة عددا من المواطنين والمقيمين الذين يمارسون رياضة المشي في مضمار المشي بأحد المتنزهات، حيث أكدوا أنهم يقضون أوقات ممتعة بها ويمارسون المشي بشكل يومي قبل الفطور بنصف ساعة تقريبا، مشيرين إلى أن الأجواء بعرعر مناسبة لممارسة المشي، خاصة قبيل المغرب.

وحذر عضو هيئة التدريس بجامعة الحدود الشمالية استشاري طب الأسرة والمجتمع والتعليم الطبي الدكتور عواد الذايدي، من ممارسة الرياضة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل القلب وغيرها من الأمراض التي قد تكون الرياضة مضرة لهم بشكل أو بآخر، لذلك يجب التأكد من أخذ رأي الطبيب المباشر للحالة، كما حذر من التعرض المستمر لحرارة الشمس لتفادي ضربات الشمس.

مزايا ممارسة الرياضة قبل الغروب

