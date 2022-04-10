اعتراف دولي لهيئة التقويم باعتماد برامج الطب الشرعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي «اعتماد»، على اعتراف كامل من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي (WFME) لمدة 10 سنوات إلى 2032م، وذلك بعد مرورها بتقييم شامل لعمليات الاعتماد الأكاديمي لبرامج الطب متضمنة معايير الاعتماد وسياساته وإجراءاته المطبقة، وتشكيل فرق المراجعة وجودتها ومناسبة خبرات المشاركين فيها، وآليات اتخاذ القرار ومصداقيته ودقة أحكامه. وحرصت الهيئة على الحصول على هذا الاعتراف كونه بيت الخبرة الوطني المسؤول عن جودة التعليم العالي بمؤسساته وبرامجه في المملكة، بما في ذلك برامج التعليم الطبي، إضافة إلى حرصها على كسب ثقة المجتمع المحلي والدولي في مخرجات نظام التعليم السعودي، في ظل ما يلقاه من دعم سخي ورعاية كبيرة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده - حفظهما الله -، وبما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية، وبما يدعم فرص الشباب السعودي في الالتحاق بأفضل الوظائف الدولية والمنافسة العالمية في سوق العمل المحلي والدولي، وحصولهم على أفضل الفرص التعليمية.



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