شكرا لقرائتكم خبر 9 «سباقات ثون» للحلول المبتكرة .. والعاشر قريبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد 9 من «سباقات ثون» أقيمت في المملكة، تستعد وزارة الإعلام لإطلاق العاشر وهو سباق الإعلام «ميدياثون» قريبا وهو أحد مشروعات مركز التواصل الحكومي بالوزارة لتحفيز الفكر الإعلامي المبدع وتطويره، بهدف خلق تنافس بين الإعلاميين والمهتمين لتقديم مبادرات خلاقة ومشروعات توعوية تمثل حلولا مبتكرة للتحديات الإعلامية.

ويسعى «سباق الإعلام» إلى استقطاب الحلول الإبداعية، ضمن 4 تحديات مستهدفة في نسخته الأولى، وهي تقليدية الطرح الإعلامي، وجمع البيانات الإعلامية ورصدها وتحليلها، وسد الفجوة بين المعرفة الأكاديمية والممارسة المهنية، وتطوير التواصل الدولي.

وتاريخيا يتم خوض مجموعة من السباقات التي تثير الاهتمام ومن أكثرها شيوعا «الماراثون» الذي بدأ تاريخه من الجندي فيديبيديس الذي ركض من ساحة المعركة في ماراثون باليونان إلى أثينا عام 490 قبل الميلاد على مسافة حوالي 25 ميلا ، ولكن هناك سباقات من نوع آخر بدأت بالظهور وإثارة الاهتمام . «مكة» رصدت سباقات من نوع آخر في هذا التقرير إضافة إلى «ميدياثون».

الهاكاثون

أحدث دوري يجتمع فيه المبرمجون في مكان تحدده الشركة أو الوزارة المستضيفة للحدث لإنشاء تطبيق أو نظام برمجي جديد والتعاون في إنجازه في غضون ساعات قليلة أو بضعة أيام.

الميدياثون

حدث يتسابق الإعلاميون والمهتمون بابتكار مبادرات نوعية ومشروعات، وحلول مبتكرة، ضمن تحديات إعلامية.

الداتاثون

مسابقة عبر الإنترنت تمتد لوقت محدد حيث يواجه المشتركون تحديا لعمل حقيقي بناء على مجموعة من البيانات المقدمة في مجالات مختلفة من التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

لماذا تنتهي هذه المصطلحات بــ»ثون» وماذا تعني؟

ثون هي كلمة مستخرجة من الماراثون، وهي تعني حدثا جماعيا أو مسابقة بين عدد كبير من المشاركين، تمتد حتى هدف محدد لتحقيقه.

سباقات حدثت في المملكة:







هاكاثون الحج (الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز)



حجاثون 2022 (معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة)



هاكاثون سايبر سيبر (الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز)



هاكاثون الأمل (وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات)



هاكاثون الابتكار الصحي )معهد ماساشوستس للتقنية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وبرنامج (بادر) لحاضنات ومسرعات التقنية)



هاكاثون الفضاء (الهيئة السعودية للفضاء)



داتاثون الإعلام (وزارة الإعلام)



داتاثون البيانات المفتوحة (برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية «يسّ » والهيئة العامة للغذاء والدواء والمجموعة السعودية للبيانات)



ميدياثون المحتوى الإعلامي (هيئة الإذاعة والتلفزيون)



قريبا في المملكة