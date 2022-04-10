التواصل خارج الدوام يهدد علاقة الموظفين بمديريهم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يهدد التواصل خارج أوقات الدوام علاقة الموظفين بمديريهم، حيث أظهر استطلاع تفاعلي أجراه معهد الإدارة العامة أن 66% من الموظفين يرون أن عدم تواصل مديريهم معهم خارج أوقات العمل الرسمية يؤثر على العلاقة بينهم.

وبحسب الاستطلاع يرى بعض أفراد العينة أن على المدير عدم الخلط بين مصلحة العمل والمصلحة الشخصية خارج إطار العمل، فيما يرى آخرون أن تجاهلك لمديرك سيؤثر على سير العمل بشكل أو بآخر.

وتباينت ردود الأفعال على الاستطلاع، حيث قال أحد الموظفين «إنه بعد انتهاء دوامه الرسمي لايمكن أن يستقبل أية رسالة أو مكالمة إلا في اليوم التالي ويضيف «الشغل ما حيطير صحتي وأعصابي أهم من كل شي». وأشار إلى اعتقاده أن المدير ربما يكون مخالفا إذا طلب أي عمل خارج الدوام الرسمي على حد قوله.

ويرى آخرون أن بعض المدراء يجهل طبيعة العلاقة الصحيحة بينه وبين مرؤوسيه ويتصرف وكأنه يملكهم ويملك أوقاتهم أثناء وخارج وقت العمل ولا يقدر حق المرؤوسين في أوقاتهم الخاصة ومثل هذه العقلية تغلب عليه شخصنة التصرفات وبالتالي فعدم الرد عليه والتجاوب معه خارج وقت العمل الرسمي يؤثر حتما على علاقاته.







يؤثر 66 %



لا يؤثر 13 %



محايد 22 %



نتيجة الاستطلاع:

يؤثر





في حال ترتب على ذلك ضرر لمصلحة العمل



إذا أدى ذلك إلى نشوب خلافات بينهما



قد ينظر إليك نظرة استياء في اليوم التالي



عدم الرد يؤثر على سير العمل بشكل او بأكثر



تجاهلك لمديرك سيؤثر على سير العمل بشكل أو بآخر



يعتمد على حسب شخصية وتفهم المدير



محايد