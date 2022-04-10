لصوص يسرقون جسرًا معدنيًا يزن 500 طن

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الشرطة الهندية السبت أن أفراد عصابة متخصصة في سرقة الخردة المعدنية نجحوا في تفكيك جسر حديدي يزن 500 طن والفرار به في شرق الهند، في عملية غير اعتيادية أوهموا خلالها السكان بأنهم من المسؤولين في قطاع الري.
وتم الإبلاغ عن سرقة الجسر الأربعاء في ولاية بيهار، وهي من أفقر الولايات الهندية.
وقال ضابط الشرطة سوبهاش كومار لوكالة فرانس برس إن اللصوص ادعوا أنهم مسؤولون حكوميون في مجال الري.
وأوضح كومار أنهم أحضروا جرافات ومقصات أسلاك ومزقوا الهيكل قبل الهروب مع غنيمتهم في عملية استمرت يومين. وأشار إلى أن السارقين أخذوا الخردة في عربة ثقيلة.
وكان اللصوص يقطعون الهيكل المشيد قبل نصف قرن فوق قناة مائية، منذ أن تم افتتاح جسر آخر قريب للجمهور قبل خمس سنوات.
وفتحت الشرطة تحقيقًا في الحادث الغريب الخميس لكن لم يقبض على أي شخص في القضية حتى الآن.
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