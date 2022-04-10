محمد منير والشاب خالد يجتمعان في أغنية جديدة برمضان

محمد بن مسعود - الدمام - انتهى النجمان محمد منير والشاب خالد من تسجيل أغنية جديدة، من المقرر طرحها خلال شهر رمضان الجاري، وتم الانتهاء من تصويرها على طريقة الفيديو كليب خلال زيارة الشاب خالد إلى مصر.

يذكر أن محمد منير أحيا مؤخرًا حفلاً غنائيًّا في القاهرة، وشاركه فيه الفنان أكرم حسني، وأعلن قيامه بكتابة أغنية جديدة له من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

وفي أثناء الحفل، صعد على خشبة المسرح الفنان أكرم حسني، ووجه التحية لـ«الكينج»، قائلاً: «من علموني عينيكي لحد باب الجمال.. ولسه الجاي أحلى وأحلى».

وأضاف: «أتشرف اني النهاردة واقف جنب الشخص اللي أثر في ثقافتي الموسيقية والإنسانية، اتشرفت إني أعرف الكينج عن قرب وقد إيه هو شخص مهموم بجمهوره ووطنه وفنه، وعشان كده هو يستحق أن يكون الكينج».

وعقب منير: «كرملة ده حبيبي أصلاً.. وأنا على فكرة قريب جدًا عامله أغنية مفاجأة.. هو أمتعنا في (أبو حفيظة) بألحان له، بس المرة دي معايا».