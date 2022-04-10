397 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وتعافي 695 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت الموافق 9 أبريل 2022، أن الفحوصات اليومية للكشف عن فيروس كورونا بلغت 3376 فحصًا، ليكون بذلك إجمالي الفحوصات التي أجرتها الصحة 9644807 فحصًا.

كما كشفت الفحوصات عن تسجيل 397 حالة قائمة جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الحالات القائمة 4616 حالة، وبلغ عدد المتعافين اليوم 695 حالة، لبيلغ إجمالي المتعافين 553343، والحالات القائمة بالمستشفى بلغت 12 حالة، وتحت العناية 4 حالات، وإجمالي الوفيات 1472 حالة وفاة.