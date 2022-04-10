اخبار الرياضه السعوديه مصادر لـ «عكاظ»: فكرة تحالف عربي لشراء تشيلسي الإنجليزي

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت مصادر لـ«عكاظ» أن محادثات جادة أجريت مؤخراً بين شركة عربية مقرها المغرب والإمارات مع رجل أعمال سعودي للدخول في تحالف لشراء وامتلاك نادي تشيلسي الانجليزي حامل لقب دوري ابطال اوروبا الأخير، بعد الأحداث الأخيرة التي اضطرت مالك النادي الحالي الروسي رومان أبراموفيتش للتنحي عن منصبه، ثم قرار الحكومة البريطانية تجميد أصول أبراموفيتش، ضمن خطة الحكومة لمعاقبة عدد من الأشخاص والكيانات الروسية أو ذات الصلة بالحكومة الروسية، وعرض النادي اللندني للبيع بمبلغ لا يقل عن 3 مليارات جنيه استرليني (3.94 مليار دولار).

ويطمح عدد كبير من رجال الأعمال والشركات الكبرى لامتلاك النادي الانجليزي بعد تكتل اطراف عدة حتى دخل العرب المنافسة من خلال شركات كبرى ورجال أعمال ابرزهم رجل أعمال سعودي.

وتلقى بنك رين الأمريكي المسؤول عن صفقة بيع نادي تشيلسي العديد من العروض بواسطة تحالفات من الولايات المتحدة وآسيا والشمال الافريقي، كما دخل عدد من رجال الأعمال البريطانيين في المنافسة على الشراء، إذ دخل في سباق المنافسة مالكو فريق البيسبول الأمريكي شيكاغو كابس، عائلة «ريكتس»، إضافة إلى المستثمر الأمريكي تود بوهلي وشريكه جوناثان جولدشتاين، وقطب العقارات في المملكة المتحدة نيكولاس كاندي وهو مطور عقارات فاخرة ومصمم داخلي بريطاني يبلغ صافي ثروته مليارا دولار.

وكان شراء نادي تشيلسي في عام 2003 من الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش قد كلف 140 مليون جنيه فقط، في حين أن القيمة الإجمالية للاستثمارات في النادي تصل إلى أكثر من ملياري دولار، فيما تقترب قيمة البيع الحالية من 4 مليارات دولار.