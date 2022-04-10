اخبار الخليج – نتائج الجولة الثانية من البطولة الرمضانية للضباط لكرة القدم بنسختها الخامسة

محمد بن مسعود - الدمام - اختتمت منافسات الجولة الثانية ضمن المجموعة الأولى للبطولة الرمضانية لكرة القدم للضباط الخامسة والمقامة تحت رعاية سمو النقيب الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة على ملعب المدفعية الملكية، التي بدأت منافساتها مساء يوم أمس الأول الخميس 7 أبريل 2022م بلقاء فريق معسكر الرفاع مع فريق معسكر الجبل، واسفرت نتيجة المباراة بفوز معسكر الرفاع بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، وقد أحرز أهداف معسكر الرفاع كل من اللاعبين عبدالله سعدون الهدف الأول ومحمد نبيل الهدف الثاني فيما جاء الهدف الثالث بخطأ من لاعب فريق معسكر الجبل سعود محمد بتسجيل الهدف في مرمى فريقه، وقد سجل أهداف فريق معسكر الجبل كل من اللاعب عيسى الجلاهمة الهدف الأول وسعود محمد الهدف الثاني.

فيما أسفر لقاء المباراة الثانية من منافسات الجولة الثانية ضمن المجموعة الأولى بين فريق الحرس الملكي مع فريق هندسة الميدان الملكية بفوز هندسة الميدان الملكية بنتيجة هدف مقابل لا شيء سجل الهدف اللاعب حمد مبارك.

وقد جاءت منافسات المجموعة الثانية لمساء يوم الجمعة 8 أبريل 2022م من نفس الجولة بمواجهة قوية محتدمة بين فريق القوة الخاصة الملكية وفريق المدفعية الملكية امتازت بالندية حيث تعادل الفريقين بنتيجة ثلاثة أهداف لكل منهما، سجل أهداف فريق المدفعية الملكية كل من اللاعبين خليفة حمد العماري ومانع فؤاد المسلماني وعبد العزيز عمر العيد، فيما سجل أهداف القوة الخاصة الملكية كل من اللاعبين باسم سالم الرواحي الذي أحرز هدفين منها هدف التعادل الذي جاء في الوقت بدل الضائع وسالم علي السادة هدف.

واختتمت مساء اليوم السبت 9 أبريل 2022م منافسات الجولة الثانية بمباراتين للمجموعة الثالثة حيث شهدت المباراة الأولى لقاء فريقي وحدة الشرطة العسكرية الملكية ومعسكر أم الصمان، والتي جاءت بفوز فريق الشرطة العسكرية بنتيجة خمسة أهداف على نظيره فريق معسكر الصمان الذي أحرز أربعة أهداف في المباراة، سجل أهداف فريق الشرطة العسكرية كل من اللاعبين عبدالله سمير ثلاثة أهداف ومحمد جاسم مهنا هدف و جاسم البنعلي هدف، فيما سجل أهداف فريق معسكر الصمان كل من اللاعبين طلال نجيب الكواري هدفين وهدف لكل من اللاعبين عبدالرحمن المطوع ومحمد حمد البوعينين.

وجمع اللقاء الثاني فريق الكتيبة الخاصة مع فريق الدفاع الجوي الملكي أسفر عن فوز ساحق لفريق الكتيبة الخاصة بنتيجة تسعة أهداف مقابل لا شيء لفريق الدفاع الجوي الملكي، وقد أحرز أهداف فريق الكتيبة الخاصة كل من اللاعبين عبدالله خليفة آل خليفة أربعة أهداف وفيصل أحمد عون ثلاثة أهداف محمد حمد آل خليفة هدفين.

وتستمر البطولة مساء يوم الأحد 10 أبريل 2022م ضمن منافسات المجموعة الأولى للجولة الثالثة والتي من المقرر أن تجمع فريق معسكر الجبل مع فريق هندسة الميدان الملكية في المباراة الأولى وفريق معسكر الرفاع مع فريق سلاح البحرية الملكي البحريني في المباراة الثانية.

فيما سيلتقي فريق معسكر المحرق مع فريق الدروع الملكية مساء يوم الاثنين 11 أبريل 2022م، ومن المقرر أن تختتم الجولة الثالثة في يوم الثلاثاء 12 ابريل 2022م بلقاءين لمنافسات المجموعة الثالثة يجمع في المباراة الأولى فريقي معسكر أم الصمان وفريق الدفاع الجوي الملكي، وفي المباراة الثانية فريق وحدة الشرطة العسكرية الملكية مع فريق سلاح الجو الملكي البحريني بطل النسخة الرابعة.