محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
تشهد مدينة السيح غداً، إقامة إحدى أطول موائد الإفطار الرمضانية على مستوى المملكة بطول يتجاوز الـ 500 متر، وذلك ضمن فعاليات “ليالي رمضانية” بتنظم من بلدية الخرج بالتعاون مع عدد من الفرق التطوعية.
ويصاحب المائدة الرمضانية التي تقام في حديقة الملك عبدالعزيز بحي السليمانية وسط السيح، عددٌ من المناشط والبرامج المجتمعية منها؛برامج “مسرح الطفل” ، بجانب برنامج مجتمعي بعنوان “رمضان زمان” الذي يفتح نافذة الذكريات لأهالي مدن وبلدات وقرى الخرج مع عاداتهم وموروثاتهم، إضافة إلى إقامة بعض المسابقات المخصصة للشباب، وتخصيص أركان للمبادرات التوعوية، ومنطقة ألعاب الأطفال والضيافة.
كانت هذه تفاصيل خبر السيح تشهد غداً إحدى أطول موائد الإفطار الرمضانية بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.