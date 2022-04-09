تسليم 22 ألف نسخة من المصحف الشريف لتونس

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ورفع وزير الشؤون الدينية التونسي شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده لحرصهما على تقديم كل ما فيه خدمة الإسلام والمسلمين بمختلف أنحاء العالم.
ونوه بما تقدمه حكومة المملكة من جهود لخدمة كتاب الله والحرمين الشريفين وقاصديهما، وقال «دأبت حكومة المملكة سنويا خلال شهر رمضان على تقديم المصاحف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، لتوزع على مختلف المساجد في تونس».
من جانبه أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس، على أن هذه النسخ من المصحف الكريم تعكس حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على خدمة الإسلام والمسلمين واهتمامها بطباعة المصحف.
يشار إلى أن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من المصاحف الشريفة هو من البرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية بالتنسيق مع سفارات المملكة بالخارج، ويتم من خلالها توزيع ملايين من نسخ المصحف الشريف وترجمة كلمات القرآن الكريم بـ76 لغة عالمية.
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