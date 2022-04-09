شكرا لقرائتكم خبر إصدار 275 ترخيصا لمشاريع إنتاج وتربية الدواجن خلال عام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد التراخيص التشغيلية والإنشائية الصادرة عن وزارة البيئة والمياه والزراعة لمشاريع قطاع الثروة الحيوانية (إنتاج وتربية الدواجن) خلال العام الماضي 2021م، 275 ترخيصا، منها 178 ترخيصا تشغيليا و97 ترخيصا إنشائيا.

وأوضح مدير إدارة الخدمات الزراعية في الوزارة المهندس سعد الزهرة، أن المشاريع المرخصة خلال العام الماضي شملت إنتاج الدجاج اللاحم وتربية الحمام بطاقة إنتاجية تتجاوز 808 ملايين طير في العام، وإنتاج البيض بسعة طاقة إنتاجية تتجاوز ملياري بيضة في العام، وتربية وإنتاج أمهات الدجاج اللاحم وتشغيل مفارخها بسعة طاقة إنتاجية بلغت 480.5 مليون صوص في العام.

وأضاف أن المشاريع المرخصة: إنتاج الدواجن والأرانب والطيور المبردة والمجمدة بسعة طاقة إنتاجية بلغت 60 ألف طير في الساعة، وذبح وتهيئة لحوم الدواجن والأرانب والطيور بسعة طاقة إنتاجية بلغت 18.5 ألف طير في الساعة.

مشاريع قطاع الثروة الحيوانية:

