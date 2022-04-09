إصدار 275 ترخيصا لمشاريع إنتاج وتربية الدواجن خلال عام

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وأوضح مدير إدارة الخدمات الزراعية في الوزارة المهندس سعد الزهرة، أن المشاريع المرخصة خلال العام الماضي شملت إنتاج الدجاج اللاحم وتربية الحمام بطاقة إنتاجية تتجاوز 808 ملايين طير في العام، وإنتاج البيض بسعة طاقة إنتاجية تتجاوز ملياري بيضة في العام، وتربية وإنتاج أمهات الدجاج اللاحم وتشغيل مفارخها بسعة طاقة إنتاجية بلغت 480.5 مليون صوص في العام.
وأضاف أن المشاريع المرخصة: إنتاج الدواجن والأرانب والطيور المبردة والمجمدة بسعة طاقة إنتاجية بلغت 60 ألف طير في الساعة، وذبح وتهيئة لحوم الدواجن والأرانب والطيور بسعة طاقة إنتاجية بلغت 18.5 ألف طير في الساعة.
مشاريع قطاع الثروة الحيوانية:
- 119 مشروعا لإنتاج الدجاج اللاحم وتربية الحمام
- 26 مشروعا لإنتاج البيض بسعة طاقة إنتاجية تتجاوز ملياري بيضة في العام
- 12 مشروعا لتربية وإنتاج أمهات الدجاج اللاحم وتشغيل مفارخها
- 6 مشاريع لتشغيل مفارخ الدجاج بسعة طاقة إنتاجية بلغت 344.7 مليون صوص في العام
- 5 مشاريع لإنتاج الدواجن والأرانب والطيور المبردة والمجمدة
- 4 مشاريع لإنتاج الدواجن والأرانب والطيور الطازجة لإنتاج 17.9 ألف طير في الساعة
- 3 مشاريع لتشغيل المجازر؛ لذبح وتهيئة لحوم الدواجن والأرانب والطيور
- مشروعان لتربية الحمام لإنتاج 710 آلاف طير في العام
- مشروع لتربية وإنتاج جدات أمهات الدجاج اللاحم وتشغيل مفارخها لإنتاج 10 ملايين صوص في العام
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