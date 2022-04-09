إغلاق 436 منشأة تجارية مخالفة في تبوك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة تبوك 436 منشأة تجارية مخالفة خلال الربع السنوي الأول من العام الحالي 2022، مؤكدة استمرار تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت. ودعت المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بصحة البيئة أو غيرها من المخالفات عبر قنوات الأمانة المتاحة لتلقي البلاغات. نتائج الجولات الرقابية





12,872 جولة رقابية



4039 مخالفة



1846 كجم من الأغذية صودرت



488 بلاغا خلال الفترة نفسها



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