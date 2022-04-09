ضبط 12,920 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

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وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.
نتائج الحملات الميدانية الأمنية المشتركة:
- إجمالي المخالفين 12,920 مخالفا
- منهم 8171 مخالفا لنظام الإقامة
- 3102 مخالف لنظام أمن الحدود
- 1647 مخالفا لنظام العمل
- المخالفون لعبور الحدود إلى داخل المملكة 185 شخصا
- ضبط 106 أشخاص لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة
- ضبط 11 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين والتستر عليهم
- من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 98,260 وافدا مخالفا
- منهم 89,417 رجلا، و8843 امرأة
- إحالة 84,030 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر
- إحالة 3060 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم
- ترحيل 13,423 مخالفا
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