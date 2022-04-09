شكرا لقرائتكم خبر ضبط 12,920 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ إجمالي المخالفين الذين ضبطوا بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة كافة 12,920 مخالفا، منهم 8171 مخالفا لنظام الإقامة، و3102 مخالف لنظام أمن الحدود، و1647 مخالفا لنظام العمل، وذلك للفترة من 28 / 8 / 1443 الموافق 31 / 3 / 2022 حتى 5/ 9 / 1443 الموافق 6 / 3 / 2022. وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة. نتائج الحملات الميدانية الأمنية المشتركة:





إجمالي المخالفين 12,920 مخالفا



منهم 8171 مخالفا لنظام الإقامة



3102 مخالف لنظام أمن الحدود



1647 مخالفا لنظام العمل



المخالفون لعبور الحدود إلى داخل المملكة 185 شخصا



ضبط 106 أشخاص لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة



ضبط 11 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين والتستر عليهم



من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 98,260 وافدا مخالفا



منهم 89,417 رجلا، و8843 امرأة



إحالة 84,030 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر



إحالة 3060 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم



ترحيل 13,423 مخالفا



كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 12,920 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.