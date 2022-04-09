خادم الحرمين وولي العهد يتبرعان لحملة العمل الخيري بـ50 مليونا

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ويأتي ذلك في إطار ما توليه القيادة الحكيمة من عظيم اهتمام بدعم العمل الخيري، وامتدادا لحرصها على تشجيع قيم البذل والعطاء، وتحفيز المواطنين والمواطنات والمقيمين والمقيمات على تعزيز التكافل الاجتماعي في هذا الشهر ا لفضيل .
وبهذه المناسبة رفع رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، رئيس اللجنة الإشرافية للمنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) الدكتور عبدالله الغامدي، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على التبرعين السخيين اللذين يجسدان عظيم اهتمام القيادة الحكيمة في دعم الأعمال الخيرية في شتى المجالات؛ كنهج ثابت جبلت عليه وتنامى في أبنائها المواطنين والمواطنات.
كما رفع الغامدي التقدير لولي العهد، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، على ما حظيت به منصة إحسان من دعم كبير واهتمام منه، مؤكدا أن المملكة لطالما احتلت مواقع الريادة العالمية في مجال العمل الخيري، وأن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لبناء منظومة رقمية فاعلة مثل منصة إحسان، التي تقدم طرق تبرع مبسطة ومأمونة وذات موثوقية وكفاءة عالية، تواكب مساعي رؤية 2030 الرامية إلى النهوض بقطاع العمل غير الربحي وتطويره ورفع إسهاماته في تنمية المجتمع.
يشار إلى أن منصة إحسان أطلقت الحملة الوطنية الثانية للعمل الخيري بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على ذلك، امتدادا لما حققته الحملة الأولى من خلال أرقامها المتحققة وإنجازاتها غير المسبوقة في سبيل تمكين قطاع العمل الخيري وتعظيم أثره، مما أسهم في وصول التبرعات عبر المنصة إلى أكثر من مليار و 470 مليون ريال، عادت بالنفع على أكثر من 4 ملايين و 465 ألف مستفيد ومستفيدة.
أهمية الحملة الوطنية الثانية للعمل الخيري
- يأتي إطلاقها امتدادا لرعاية خادم الحرمين الشريفين وولي العهد للأعمال الخيرية تعزيزا لقيم التكافل المجتمعي في هذا الشهر الفضيل.
- تدشين خادم الحرمين الشريفين وولي العهد للحملة بتبرعين سخيين بإجمالي 50 مليون ريال، يأتي من منطلق حرصهما على تشجيع قيم البذل والعطاء، وتحفيز المجتمع على تعزيز التكافل الاجتماعي.
- يعكس تبرع خادم الحرمين الشريفين للحملة للسنة الثانية على التوالي حرصه ودعمه المستمر للأعمال الخيرية، لما لها من دور كبير وأثر بالغ في تنمية المجتمع، ودعم كل ما يسهم في تنظيم ورفع كفاءة قطاع العمل الخيري.
- الحملة تأتي امتدادا للإقبال الكبير الذي حظيت به الحملة في عامها الأول خلال رمضان الماضي، بهدف تمكين المحسنين والموسرين والمتبرعين من تقديم تبرعاتهم بطريقة رقمية موثوقة وآمنة.
- تشكل منصة إحسان علامة فارقة ومميزة في مجال العمل الخيري، من خلال تسريع وتيسير عمل الخير بطريقة رقمية آمنة وتعود بالنفع على مختلف المجالات الخيرية وعلى المستفيدين منها.
- تحظى المنصة بمتابعة لجنة إشرافية مكونة من 12 جهة حكومية، ولجنة شرعية تعمل على التحقق من سير عملها وفق حوكمة قوية ومحكمة ساهمت في رفع مستوى شفافية قطاع العمل الخيري.
- الدعم المستمر الذي تحظى به الحملة من لدن ولي العهد وتبرعاته السخية المتواصلة لها، يؤكد عظيم اهتمامه بدعم قطاع العمل الخيري وتسخير كل السبل لتنظيمه وتمكين أعماله ونشاطاته ورعايته ورفع مساهمته في تنمية المجتمع.
- تحظى منصة إحسان منذ إنشائها بدعم لا محدود من لدن ولي العهد، مما كان له بالغ الأثر فيما وصلت إليه من أعلى درجات الكفاءة والموثوقية في إيصال التبرعات إلى مستحقيها.
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