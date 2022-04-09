محمد بن مسعود - الدمام - “شبهها البعض بسيدة الموت” .. قناصة أوكرانية توجه رسالة لجنود بلادها بشأن “العفاريت”

حولت قناصة أوكرانية تعرف باسم “الفحم” إلى بطلة قومية في أوكرانيا، وأصبحت رمز للمقاومة بفضل شجاعتها في مواجهة العمليات العسكرية الروسية.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن هوية القناصة غير معروفة، لكنها اشتهرت في المواقع والصفحات الاجتماعية الأوكرانية بفضل شجاعتها ومقاومتها للعمليات العسكرية الروسية.

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وانضمت القناصة إلى مشاة البحرية الأوكرانية في عام 2017، وقاتلت الانفصاليين الموالين لروسيا في دونيتسك ولوغانسك في شرق البلاد.

واشتهرت “القناصة البطلة” بعدما أصدرت دعوة تحفيزية للقوات الأوكرانية الموجودة على خط المواجهة.

وقالت في دعوتها: “هؤلاء الناس ليسوا بشر. حتى الفاشيون لم يكونوا دنيئين مثل هذه العفاريت. يجب أن نهزمهم. يجب إخراجهم جميعا (من أوكرانيا)”، كما تعهدت القناصة الأوكرانية بمحاربة القوات الروسية “إلى آخر رمق”.

وقارن ناشطون أوكرانيون على المواقع الاجتماعية هذه المرأة بـ”القناصة الأسطورية” ليودميلا بافليشنكو، وهي أوكرانية كانت تلقب بـ”سيدة الموت”، بعد أن قتلت 309 نازيا في الحرب العالمية الثانية.