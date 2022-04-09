أمير حائل يستقبل نائب رئيس الهيئة العامة للإحصاء ويطلع على خطة تعداد السعودية 2022م

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جائل
أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل أهمية ما تقوم به الهيئة العامة للإحصاء من جهود متصلة بالإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية، لتمكين المسؤولين والمخططين وراسمي السياسات من وضع إستراتيجية شاملة تساير النهضة العمرانية، وتفي بالاحتياجات المستقبلية للزيادة السكانية المتوقَّعة، كما تُسهم في وضع خطط التنمية، وتوفير المزيد من الخدمات العامة للسكان كالخدمات الصحيَّة والتعليميَّة، وخدمات النقل والمواصلات ، وانعكاساتها على البرامج التطويرية والتنموية التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – الرعاية الشاملة.
جاء ذلك خلال اطلاع سموه في مكتبه اليوم على عرض جهود الهيئة العامة للإحصاء في مناطق المملكة ومنطقة حائل المتضمن خطة تعداد السعودية 2022م، وذلك بحضور نائب رئيس الهيئة العامة للإحصاء محمد الرشيد ، ومدير مشروع تعداد السعودية 2022 عبدالله المزيني, حيث تستهدف الخطة تجهيز إحصاء كامل ودقيقٍ لعدد السكان وتوزعهم الديموغرافي في أنحاء المملكة، ثم نشر هذا الإحصاء ليكون متاحًا لدى الجهات العامة والخاصة لإعداد مشاريعها التنموية في ضوء رؤية المملكة 2030.
وتتضمن الخطة دراسة شاملة لمُتطلبات الجهات الحكومية المستفيدة من نتائج التعداد، وبناءً على أفضل النماذج والمعايير الدولية للتعداد السكاني المعمول بها في دول مجموعة العشرين والدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية المكلف رئيس اللجنة المحلية بتعداد السعودية في المنطقة صالح المطيري، ومدير فرع الهيئة العامة للإحصاء بالمنطقة إبراهيم المطير، ومشرف منطقة حائل بتعداد السعودية 2020م موفق السليمي.
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