جامعة الملك خالد تنظم برامج مجتمعية بمناسبة يوم الصحة العالمي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير

نظمت جامعة الملك خالد ممثلة في إدارة التطوع والمسؤولية المجتمعية بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، حملة “الركن الطبي” بالتعاون مع كلية الطب والمدينة الطبية بالجامعة ، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بيوم الصحة العالمي.

وأوضح مدير إدارة التطوع والمسؤولية المجتمعية بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور مسفر بن محمد الأسمري، أن الحملة هدفت إلى تقديم عدد من الخدمات للجنسين كفحص السكري، والسكر التراكمي، والضغط، والأسنان، وعلاج الأسنان بالفلورايد للأطفال، لافتاً إلى أنه شارك في هذه الحملة 18 طبيبًا وطبيبة، كما بلغ عدد المستفيدين من البرنامج والحملة بشكل فعلي 271 مستفيدًا ومستفيدة.

وكشف البرنامج والحملة أن 15% من المستفيدين لديهم أمراض مزمنة، و8% لديهم سكري دون علمهم، و11% لديهم ضغط دون علمهم، كما أن 36% من المستفيدين أطفال لديهم تسوس أسنان، قُدمت لهم الخدمة مع إحالتهم للمراكز المختصة.

يذكر أن جامعة الملك خالد تقدم بشكل مستمر برامج مجتمعية متنوعة تتزامن مع الأيام والأسابيع والأشهر العالمية، وتستهدف المجمعات التجارية لتقديم الخدمات لأكبر شريحة ممكنة.