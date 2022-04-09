محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : شركة النفط تزف بشرى سارة لكافة أبناء الشعب اليمني وهذا ما سيحدث إبتداءً من مساء الغد (تفاصيل)

أعلن المتحدث الرسمي لشركة النفط عصام المتوكل قبل قليل إعلانا بشأن تحديد سعر المشتقات النفطية. وقال عصام المتوكل في تغريدة له على تويتر: ‌‌‌”‏يوم غد الأحد إن شاء الله تعالى سيتم عقد مؤتمر صحفي للاعلان عن التكلفة الفعلية للمواد الواصلة عبر ميناء الحديدة إلى جميع محطات الوقود في أمانة العاصمة والمحافظات وإيذانا بتدشين حالة الاستقرار التمويني وتشغيل المحطات إبتداءً من مساء الغد بإذن الله”. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً

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