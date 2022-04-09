موظفو جوازات جسر الملك فهد يكملون إجراءات المسافرين وقت الإفطار الرمضاني بكل يسر وسهولة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- المنطقة الشرقية وسط تطبيق الإجراءات النظامية والتدقيق يكمل موظفو جوازات جسر الملك فهد مع دخول وقت الإفطار الرمضاني إجراءات المغادرة والقدوم للمسافرين بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ، وتنظيم إجراءات الشاحنات التجارية بكل يسر وسهولة. ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية “واس” جهود موظفي جوازات جسر الملك فهد في استقبال توافد المسافرين إلى منصات القدوم والمغادرة، والعمل على تقديم الخدمات وإنهاء الإجراءات بكل دقة واحترافية وسهولة، مؤكدين أن الهدف الأساس هو خدمة المسافرين بين البلدين، وتسهيل دخول ومغادرة مرتادي الجسر.

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