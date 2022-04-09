القبض على 4 أشخاص بحوزتهم 62 ألف حبة مخدرة

قبضت مكافحة المخدرات على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود ومقيم من الجنسية اليمنية بمحافظة جدة، بحوزتهم (62,110) أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر. وتم إتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.



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