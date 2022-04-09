أصدرت وزارة الداخلية دليلا ل‏خطوات الاطلاع على قائمة الموقوفين الأكثر استحقاقا لخدمة "فرجت" في منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر افراد". ⁧ويمكن الاطلاع على هذه الخطوات من خلال الجرافيك المرفق.



كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على قائمة الموقوفين المستحقين لخدمة فرجت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.