عاصفة ترابية تجتاح الكويت وتتجه نحو الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر الرياض بعاصفة ترابية قادمة من الكويت خلال الساعات القادمة، وأوضحت صور الأقمار الصناعية تأثر الأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية (حفر الباطن- القيصومة) وما جاورها بالعاصفة الترابية المتسببة بشبه إنعدام في الرؤية الأفقية، ويتوقع أن تؤثر خلال الساعات القادمة إلى صباح الغد على معظم الأجزاء من مناطق الشرقية، القصيم، الرياض، والرياض العاصمة.

وقال الناطق الرسمي للمركز : نهيب بالجميع إتباع إرشادات الجهات المختصة ومتابعة معلومات الطقس خاصة لمرتادي الطرق السريعة والمسافرين بسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة التي تتسبب في إنعدام للرؤية للمناطق المذكورة.