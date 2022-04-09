نادي الحجاز يعلن إتاحة الفرصة للتقدم للترشح لرئاسة وعضوية إدارة النادي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- صقر الغامدي أعلن مجلس إدارة نادي الحجاز الرياضي ببلجرشي عن إتاحة الفرصة للتقديم على الترشح لرئاسة وعضوية إدارة النادي للفترة القادمة. حيث تنتهي فترة المجلس الحالي في 2023/ 06/ 3 ودعت إدارة النادي للراغبين سداد رسوم العضوية وتجهيز الأوراق المطلوبة للترشح. وللإستفسار زيارة مقر النادي المؤقت أو التواصل واتساب مع الرئيس التنفيذي:0554585623.

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