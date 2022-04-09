البيئة: أنتجنا 808 ملايين طير العام الماضي ورخصنا لـ 26 مشروعًا بطاقة 2 مليار بيضة سنوياً

محمد بن مسعود - الدمام - 09-08-1443 09:25

صدى تبوك – متابعة

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عدد التراخيص الصادرة لمشاريع قطاع الثروة الحيوانية لإنتاج وتربية الدواجن خلال العام الماضي 2021م والذي بلغ 275 ترخيصًا؛ كان 178 تشغيليًا و97 إنشائيًا.

وأوضح مدير إدارة الخدمات الزراعية بالوزارة المهندس سعد الزهرة أن مشاريع العام الماضي شملت أيضاً 119 مشروعًا لإنتاج الدجاج اللاحم وتربية الحمام بطاقة إنتاجية تتجاوز 808 ملايين طير في العام.

وأضاف أن هناك 26 مشروعًا لإنتاج البيض بإنتاج يتجاوز ملياري بيضة سنويا، و12 مشروعًا لتربية وإنتاج أمهات الدجاج اللاحم وتشغيل مفارخها بطاقة إنتاجية 480.5 مليون صوص سنويا.

وأضاف المهندس الزهرة أن المشاريع المرخصة شملت كذلك 6 لتشغيل مفارخ الدجاج بطاقة 344.7 مليون صوص سنوياً و5 لإنتاج الدواجن والأرانب والطيور المبردة والمجمدة بطاقة 60 ألف طير في الساعة.

وبين أن هناك 4 مشاريع لإنتاج الدواجن والأرانب والطيور الطازجة لإنتاج 17.9 ألف طير في الساعة، و3 لذبح وتهيئة لحوم الدواجن والأرانب والطيور بطاقة 18.5 ألف طير في الساعة، ومشروعين لتربية الحمام لإنتاج 710 آلاف طير سنويا، ومشروعًا لجدات أمهات الدجاج اللاحم وتشغيل مفارخها لإنتاج 10 ملايين صوص سنويا.

وأشار إلى أن إصدار التراخيص يهدف لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية قطاع الخدمات الزراعية، ودعم الإنتاج الزراعي، ويسهم في تشجيع الاستثمار في المجال بالتقنيات الحديثة المرشّدة لاستهلاك المياه، وأفضل الممارسات الزراعية المتبعة والمعتمدة.