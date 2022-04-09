اخبار الخليج – رئيس الأمن العام يوقع مذكرة تفاهم مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية «BIBF»

محمد بن مسعود - الدمام - وقع سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام رئيس المجلس العلمي للأكاديمية الملكية للشرطة مذكرة تفاهم مع الدكتور أحمد عبدالحميد الشيخ مدير عام معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفي (BIBF).

وبهذه المناسبة، أشاد سعادة رئيس الأمن العام بالعلاقة المتميزة التي تجمع بين الأكاديمية الملكية للشرطة ومعهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم تهدف لتنمية أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتحقيق الأهداف العلمية والتدريبية والبحثية، وتحقيق التواصل العلمي بين الدارسين والمتدربين من خلال تبادل الخبرات، والاستفادة من الإمكانات البشرية المتخصصة في المجالات العلمية والتدريبية المتاحة للطرفين.

وأكد سعادة رئيس الأمن العام بأن الأكاديمية الملكية للشرطة تسعى الى التعاون مع معهد BIBF، والاستفادة من التجارب والخبرات، مما يعزز من قدرات وإمكانيات منتسبي وزارة الداخلية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد الشيخ على حرص المعهد على إتاحة جميع سبل التعاون بين المعهد والاكاديمية الملكية للشرطة وتقديم البرامج المتخصصة التي تهدف لصقل المهارات والتأهيل النظري والعملي في شتى المجالات ذات العلاقة، واستعداد المعهد للتعاون العلمي وتبادل الخبرات مع الأكاديمية الملكية للشرطة في مجال البرامج التدريبية والبحوث والدراسات ،وأشار الى عمق العلاقة بين المعهد والاكاديمية والاستمرار في التعاون لتعزيز قدرات العنصر البشري.