اخبار الخليج – تحت شعار «رمضان الخير».. المحافظة الشمالية توزع وجبة افطار صائم

محمد بن مسعود - الدمام - شارك سعادة السيد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية وسعادة العميد خالد ربيعة سنان الدوسري نائب المحافظ، وعدد من الموظفين بالمحافظة في توزيع وجبة إفطار صائم ، وهي مبادرة سنوية تقوم بها المحافظة في شهر رمضان المبارك تحت شعار «رمضان الخير».

وقد أعرب سعادة المحافظ عن شكره الخاص للسيد محمد رضا العصفور الموظف بالمحافظة لجهوده في العمل على اعداد وتنفيذ هذه المبادرة، مؤكدا سعادته أن توزيع إفطار على الطريق دلالة وتجسيد لقيم المودة والرحمة والتكافل الاجتماعي وتقدمها المحافظة لمستخدمي الطريق، حيث يأتي تنفيذ هذه تجسيدا لروح التكافل واعمال البر والخير الذي يتمتع بها المجتمع البحريني، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع الطاعات والحسنات وصالح الأعمال.

وتأتي هذه الفعالية ضمن البرامج الرمضانية التي تحرص المحافظة الشمالية على إقامتها خلال الشهر الفضيل ، للتأكيد على تعزيز الترابط الاجتماعي، والمساهمة في حفظ سلامة مرتادي الطريق خصوصاً وقت الإفطار.