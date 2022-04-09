تنبيه من الأمن العام للمعتمرين: يجب الالتزام بالتواريخ المحددة في التصريحات

محمد بن مسعود - الدمام - نبه الأمن العام، المعتمرين بضرورة الالتزام بالتواريخ المحددة في التصريحات. وقال الأمن العام، عبر تويتر، في تنبيه لكل معتمر، «ضيف الرحمن الكريم.. التزم في أداء العمرة بالتاريخ والوقت المحدد في التصريح».

كانت وزارة الحج والعمرة، كشفت عن إتاحة تصميم برنامج العمرة والتقدم بطلب إصدار تأشيرات عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة لخدمات العمرة للأفراد، القادمين من خارج المملكة. وأعلن وكيل الوزارة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين هشام سعيد، إتاحة خدمات الإقامة والإعاشة لمعتمري الخارج عبر شركات سعودية، ليتمكن القادمون إلى المملكة بتأشيرات عمرة، من الحصول على الخدمات عبر شركة عمرة سعودية.

وتباشر رئاسة شؤون الحرمين، الخطة التشغيلية لموسم رمضان المبارك لعام ١٤٤٣هـ، والتي تعد أكبر خطة وضعتها الرئاسة بعد عودة الحياة لكامل طبيعتها. وتضمنت الخطة، المحور الإداري والإشرافي والقوى العاملة، والعلمي والتوجيهي، والخدمي والتشغيلي والهندسي، والإعلامي والاتصال المؤسسي، والرقمي والترجمة، والتطويري، والنشاط الاجتماعي، والاحترازي، والتكاملي والتنسيقي، والرقابي، والنسائي.