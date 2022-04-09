عضو شرف النادي الفيصلي باسل العبدالكريم يتكفل بتذاكر لقاء السد القطري والتي ستقام الإثنين المقبل

محمد بن مسعود - الدمام - المجمعة-صقر الغامدي في إيطار دعم الفريق الأول لكرة القدم المشارك بدورة أبطال آسيا 2022 تكفل عضو شرف نادي الفيصلي الأستاذ باسل بن عبدالله العبدالكريم بتذاكر لقاء السد القطري يوم الإثنين المقبل. بدوره ثمن رئيس مجلس الإدارة الأستاذ فهد بن عبدالمحسن المدلج هذا الدعم مؤكداً بإن الفيصلي يفخر بوقفات أعضاء شرفه الأوفياء وهذا ليس بمستغرب طوال مسيرة النادي. أخبار قد تهمك

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