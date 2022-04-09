محمد بن مسعود - الدمام - شركة النفط بصنعاء تقر تخفيض كبير لأسعار الوقود وهذا هو السعر الجديد

قالت مصادر في شركة النفط اليمنية بالعاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، إن الشركة أقرت تخفيض أسعار بيع الوقود للمواطنين. وأوضحت المصادر في حديث لها إن الشركة أقرت تخفيض أسعار البنزين من 16 ألف ريال لدبة (20 لتر)، إلى 13 ألف ريال. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وبحسب المصادر فإن تطبيق القرار الجديد سيبدأ اعتبارا من يوم غد الأحد، وفي جميع المحطات التجارية بصنعاء وجميع المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية. ويأتي ذلك بعد دخول عدة سفن من المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، وذلك ضمن الهدنة الإنسانية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة في اليمن.

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