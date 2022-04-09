الصحة: النشاط الحركي ضرورة لصحة الأطفال والأشخاص في هذه الأعمار

محمد بن مسعود - الدمام - 09-08-1443 09:10
صدى تبوك – متابعة
أكدت وزارة الصحة، في رسالتها الصحية، أن ممارسة النشاط الحركي ضرورة لصحة الأطفال والأشخاص بين عمر 5- 17 سنة.
وأضافت أن ذلك النشاط يضيف إلى روتين العائلة كل يوم نشاطاً حركياً ممتعًا، حيث تُوصي منظمة الصحة العالمية، بممارسة النشاط البدني لمدة 60 دقيقة يومياً، لمن هم في عمر 5 إلى 17 سنة.
وبينت أن ذلك النشاط قد يتضمن المشي والجري ولعب كرة القدم وكرة السلة وركوب الدراجات.
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