محمد بن مسعود - الدمام - نوَّه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم – حفظه الله- بالدعم الذي يحظى به القطاع الخيري من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله –.
مضيفا سموه بمناسبة تدشين الحملة الوطنية للعمل الخيري للسنة الثانية على التوالي قائلا: إن ما تشهده الحملة من دعم وإقبال سخي يؤكد على ما يتميز به أبناء وطننا الحبيب من الحرص على قيم البذل والعطاء، مشيدا سموه بالجهود التي تقدمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بدعم واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة الهيئة – حفظه الله – والذي يأتي كثمرة من ثمار التحول الرقمي الذي تشهده بلادنا الحبيبة لاستدامة العمل الخيري.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير القصيم: حملة منصة إحسان تأكيد على ما يحظى به القطاع الخيري في بلادنا الغالية من دعم وتمكين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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