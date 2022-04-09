جمعية أجياد بمكة تطلق مشروع “ورث مصحفًا” للتوزيع على ضيوف الرحمن

محمد بن مسعود - الدمام - مكة المكرمة – محمود حميد

تواصل جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة تنفيذ مشروعها “ورث مصحفاً” والذي يُعنى بتوزيع المصاحف المترجمة لأكثر من 27 لغة عالمية على ضيوف الرحمن من المعتمرين والجاليات وسكان البيئة المحيطة بمنطقة الحرم.

ويأتي مشروع ورث مصحفاً في إطار عناية المملكة الكبيرة والاهتمام البالغ في نشر كتاب الله الكريم من خلال توزيع المصاحف بلغات عالمية, حيث فتحت جمعية أجياد للدعوة باب المساهمة في هذا المشروع الإيماني عملاً بحديث “سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته.. وذكر منهم “أو ورّث مصحفاً”.

وحددت الجمعية أسهم المشاركة في المشروع من خلال الأسهم الثلاثة الآتية: سهم الفرد بـ 35 ريال لمصحف واحد و350 ريال لـ 10 مصاحف، وسهم عنك وعن والديك بـ 35 ريال للمصحف الواحد و 1050 ريال لـ 30 مصحفاً , ويمكن المساهمة في المشروع بأيّ مبلغ من خلال الحساب البنكي الخاص بالمشروع في مصرف الراجحي (458608010795661) أو من خلال متجر الجمعية (ajyaddaewa.org.sa/p/8022) وللتواصل (0507732557).

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وجدير بالذكر أن جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد جمعية دعوية متخصصة في دعوة وخدمة ضيوف الرحمن والبيئة الحاضنة لهم من مواطنين وجاليات بمنطقة الحرم, من خلال تنفيذها العديد من البرامج الدعوية في منطقة الحرم المكي.