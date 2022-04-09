الأمن العام يوثق إجراءات ضبط حالة تسول

محمد بن مسعود - الدمام - 09-08-1443 08:11

صدى تبوك – متابعة

وثق الأمن العام، إجراءات ضبط حالة تسول بعد تلقي بلاغ بشأنها.

وبعد تسلم البلاغ عبر الرقم (911)، بدأ رجال الأمن التحرك نحو موقع البلاغ بتنسيق عالي الدقة.

وقام رجال الأمن بالقبض على المتسول المبلغ ضده، بعد الوصول إليه واتخاذ الإجراءات النظامية المعمول بها في هذا الشأن.

وينص نظام مكافحة التسول على أنه، يُعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده على امتهان التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (ستة) أشهر، أو بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بهما معاً.

ويُعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت- على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سنة)، أو بغرامة لا تزيد على (مائة) ألف ريال، أو بهما معاً.

ووفق ذات النظام، تُصادر -بحكم قضائي- جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، أو التي من شأنها أن تستعمل فيه.

فإن تعذر ضبط أي من تلك الأموال؛ حكمت المحكمة المختصة بغرامة تعادل قيمتها؛ وذلك مع مراعاة حقوق حسني النية.