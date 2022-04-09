المشرف على مكتب الرئيس العام يتفقد الإدارات العامة بالمسجد الحرام

محمد بن مسعود - الدمام - تفقد سعادة المشرف العام على مكتب الرئيس العام الأستاذ بدر بن صالح آل الشيخ سير أعمال الإدارات بالمسجد الحرام والتي كان من بينها الإدارات التابعة لوكالة التفويج وإدارة الحشود، والإدارة العامة للعربات الكهربائية، وإدارة الأزمات.

ورافقه خلال الجولة وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، ومدير عام ادارة العربات الاستاذ أحمد المقاطي ، ومساعد وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس نزار علاء الدين ومدير الازمات الاستاذ سعيد الغامدي ومدير الاشراف الميداني الاستاذ صالح هوساوي وعدد من القياديين.

وأكد سعادته خلال الجولة على منسوبي الإدارات ببذل المزيد من الجهود في خدمة قاصدي بيت الله الحرام والحرص على سلامتهم وتقديم الإرشادات المناسبة لهم ، مشيراً أن خدمتهم خلال الشهر الفضيل له لها شرف عظيم ، وحرصهم على سلامتهم هي الغاية.

وفي ختام الجولة شدد سعادته على كافة منسوبي الإدارات بالتعامل الحسن والأخذ بالاعتبار تقديم أرقى الخدمات لهم وفق توجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، والتي تعكس اهتمام ولاة الأمر حفظهم الله بالحرمين الشريفين.