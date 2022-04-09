وزارة الدفاع: فتح بوابة القبول والتجنيد على وظائف للرجال والنساء

تعلن وزارة الدفاع ممثلة بالإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد على وظائف عسكرية (رجال ونساء) للالتحاق بالخدمة العسكرية من رتبة (رقيب) حتى (جندي) ويبدأ التسجيل بتاريخ 9/ 9 / 1443هـ.
وعلى الراغبين بالتقديم زيارة بوابة القبول الموحد https://tajnid.mod.gov.sa ،
للاطلاع على الوظائف العسكرية و شروط وإجراءات التقديم والقبول.
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