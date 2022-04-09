شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: ممارسة التمارين تقي من الصداع في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بينت وزارة الصحة عبر دليل صحة الصائم، أهمية ممارسة التمارين الرياضية بانتظام للوقاية من الصداع في رمضان.

كما أشارت إلى أن التوقف المفاجئ عن الكافيين والتدخين قد يسبب الصداع، ونصحت بالتقليل التدريجي من الاستهلاك اليومي لتجنب هذا الأثر.

وأوضحت أنه من المفيد للصائم تجنب الإجهاد الذهني والبدني، واتباع نظام غذائي صحي، وشرب كمية كافية من السوائل والحصول على قسط كاف من النوم، لأهميتهم في علاج الصداع.