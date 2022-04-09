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«الصحة»: ممارسة التمارين تقي من الصداع في رمضان

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الدمام - شريف احمد - بينت وزارة الصحة عبر دليل صحة الصائم، أهمية ممارسة التمارين بانتظام للوقاية من الصداع في رمضان.

كما أشارت إلى أن التوقف المفاجئ عن الكافيين والتدخين قد يسبب الصداع، ونصحت بالتقليل التدريجي من الاستهلاك اليومي لتجنب هذا الأثر.

وأوضحت أنه من المفيد للصائم تجنب الإجهاد الذهني والبدني، واتباع نظام غذائي صحي، وشرب كمية كافية من السوائل والحصول على قسط كاف من النوم، لأهميتهم في علاج الصداع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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