اخبار الرياضه السعوديه «أمير الحرمين» يتألق في سداسيات عبد الله بن سعد

محمد بن مسعود - الدمام - تمكن فريق أمير الحرمين من تحقيق فوز كبير على خصمه فريق العاصمة بنتيجة ثقيلة قوامها (9/4) في أولى مبارياته ضمن دور المجموعات لمنافسات بطولة الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز الرمضانية الرابعة لسداسيات كرة القدم (دايموند ميتاليك)، المقامة على ملعب قصر الأمير سعد بن عبدالعزيز، يرحمه الله، الواقع بحي الروضة في جدة، وسط حضور عدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية ونجوم كرة القدم السعودية الحاليين والقدامى ومشاهير السوشيال ميديا والجماهير الغفيرة.

وقاد الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد فريقه أمير الحرمين لفوز كبير من خلال تسجيله هاتريك في مرمى خصمه فريق العاصمة في المباراة التي انتهت بنتيجة ثقيلة (9/4). وفي المباراة الثانية تمكن فريق صالون آدم من تحقيق الفوز على فريق السعد بنتيجة (6/1)، وحصل على الجائزة المالية لأفضل لاعب في المباراة الأولى بندر القيسي من فريق أمير الحرمين، ونال جائزة المباراة الثانية اللاعب عبدالله المطيري من فريق صالون آدم، المقدمة من الكابتن زياد الحربي.

وشهدت مباريات الأمس سحوبات على جوائز مالية للجماهير مُقدمة من نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة الأمير سلطان بن سعد بن عبدالعزيز، وذلك بحضور الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن محمد، والأمير نايف بن عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز، ومهاجم المنتخب السعودي ونجم نادي الهلال السابق ناصر الشمراني، ونجوم الدوري السعودي السابقين «أحمد الموسى وعبدالله المطيري وكامل الموسى».

وتُلعب غدا (الأحد) مباراتان، حيث يلتقي في الأولى فريقا نص درزن مع صقور الأخضر الساعة (10.00 م)، وفي المباراة الثانية يتقابل فريقا اللواء والعصلاني الساعة (11.15 م)، وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى.

وتستمر البطولة حتى الثلاثاء 18 من شهر رمضان المبارك، وتشارك فيها 8 فرق من نُخبة الفرق على مستوى المملكة تم تقسيمهم إلى مجموعتين، حيث تضم الأولى فرق «صقور الأخضر واللواء والعصلاني ونص درزن»، والمجموعة الثانية تضم فرق «أمير الحرمين والسعد والعاصفة وصالون آدم»، حيث يتأهل الفريقان الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي للبطولة، ويرأس اللجنة التنفيذية للبطولة عبدالرزاق البلوشي، والكابتن نبيل إدريس أبوناصر رئيساً للجنة الفنية للبطولة، ويقوم بالوصف والتعليق على مباريات البطولة حربي عبدالقادر، ومحمد الراقي الشهير بـ«الشوالي».

من جانبه أكد مهند بن فايز السواط أن بطولة الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز الرمضانية الرابعة لسداسيات كرة القدم (دايموند ميتاليك) تعتبر من أنجح الدورات في ظل تواجد نجوم محليين وعالميين قادمين سيتواجدون في البطولة الحالية، مشيدا بالدعم والاهتمام من قبل الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز الذي يسعى لتوفير كافة الإمكانات التي أسهمت في الظهور المشرف للبطولة والسمعة التي تحظى بها على مستوى الدورات الرمضانية بجدة، مثنيا على المستويات الفنية والنجوم الذين يشاركون في مباريات البطولة الحالية، إضافة للحضور الجماهيري الكبير الذي يتابع مباريات البطولة بشكل يومي، متمنياً نجاح الدورة كسابقتها من الدورات الرمضانية.