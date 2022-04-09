اخبار الخليج – «الأهلية» تكرم طلبتها المتفوقين مساء غد

محمد بن مسعود - الدمام - تحت رعاية الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، تقيم عمادة شؤون الطلبة بالجامعة الأهلية مساء يوم غد الاثنين الموافق لـ 11 من شهر أبريل 2022، حفل تكريم 180 من الطلبة المتفوقين في العام الدراسي 2021/2022 ، بحضور الرئيس المؤسس للجامعة ورئيس مجلس أمنائها البروفيسور عبدالله يوسف الحواج ورئيس الجامعة البروفيسور منصور العالي في فندق ويندام جاردن بمنطقة خليج البحرين وسط المنامة.

وفي تصريح لها بهذه المناسبة قالت مساعدة الرئيس لشؤون الإعلام والتسويق والعامة الدكتورة ثائرة الشيراوي بأن رعاية الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة للحفل تأتي في إطار اهتمامها ومتابعتها ودعمها المتواصل للتعليم الجامعي بشكل عام وللجامعة الأهلية على نحو خاص.

وأعربت الشيراوي عن بالغ شكرها وتقديرها للدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة على رعايتها الكريمة للحفل، منوهة إلى أن الجامعة تقيم هذا التكريم بحضور أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية تقديراً لما قام به الطلبة المتفوقون والمتميزون من جهد ومثابرة في تحصيلهم العلمي والأكاديمي، منوهة إلى أن عدد الطلبة الذين سيتم تكريمهم يبلغ 180 مكرما، موزعين على لائحة رئيس الجامعة الشرفية، وهم الحاصلون على معدلات لا تقل عن 3.9 لطلبة الماجستير و3.75 لطلبة البكالوريوس، فيما أدرجت أسماء الطلبة الآخرين على لوائح العمداء الشرفية لأربع كليات هي: كلية الآداب والعلوم والتربية، وكلية العلوم الإدارية والمالية، وكلية الهندسة. وهم الحاصلون على معدلات تتراوح بين 3.75 – 3.89 لطلبة الماجستير و3.50 – 3.74 لطلبة البكالوريوس.

جدير بالذكر أن عمادة شؤون الطلبة بالجامعة الأهلية تحرص على اقامة حفل لتكريم المتفوقين بحضور إدارة الجامعة وعمداء الكليات وجميع أعضاء هيئة التدريس بشكل سنوي لتحفيز طلبتها على المزيد من المثابرة والجد والاجتهاد.